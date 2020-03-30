Картинки дня: 31 марта 2020 года, вторник
Москва опустела из-за введенного в столице режима самоизоляции.
В Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, способный разместить до тысячи пациентов.
Болельщики во время хоккейной игры молодежной лиги Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел на лёд в хоккейном матче.
В очереди на анализ по выявлению коронавируса в Нью-Йорке, США.
Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах в режиме видеоконференции.
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания.
Инсталляция в честь временного закрытия у дверей московского ночного клуба.
Похороны жертв коронавирусной эпидемии в городе Систернино на севере Италии.
Больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса