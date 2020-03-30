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Картинки дня: 31 марта 2020 года, вторник

Москва опустела из-за введенного в столице режима самоизоляции.

В Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, способный разместить до тысячи пациентов.

Болельщики во время хоккейной игры молодежной лиги Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел на лёд в хоккейном матче.

В очереди на анализ по выявлению коронавируса в Нью-Йорке, США.

Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах в режиме видеоконференции.

Депутаты Верховной рады Украины во время заседания.

Инсталляция в честь временного закрытия у дверей московского ночного клуба.

Похороны жертв коронавирусной эпидемии в городе Систернино на севере Италии.
Новости 24
За сутки в России от коронавируса погибли восемь человек
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Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков
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Москвичам предлагают взять в аренду питомца для прогулки во время домашнего режима
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Цены на жилье в России могут упасть на 10-20 процентов
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Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86
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