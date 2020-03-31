Картинки дня: 1 апреля 2020 года, среда
Дезинфекция фонтана на главной площади Милана.
Британские медсестры у одной из больниц Лондона.
В Нью-Йорке готовятся к новой волне пациентов с коронавирусом.
Кулон в виде коронавируса создали ювелиры в Костроме.
В очереди за бесплатным обедом в индийском городе Мумбаи.
В зоопарке американского города Мелборна журналистам показали нового обитателя - маленького медвежонка-сироту.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым.
Центр Москвы опустел из-за введенного в городе режима самоизоляции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады.