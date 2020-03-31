Фотогалереи
Картинки дня: 1 апреля 2020 года, среда

Дезинфекция фонтана на главной площади Милана.

Британские медсестры у одной из больниц Лондона.

В Нью-Йорке готовятся к новой волне пациентов с коронавирусом.

Кулон в виде коронавируса создали ювелиры в Костроме.

В очереди за бесплатным обедом в индийском городе Мумбаи.

В зоопарке американского города Мелборна журналистам показали нового обитателя - маленького медвежонка-сироту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел переговоры с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым.

Центр Москвы опустел из-за введенного в городе режима самоизоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады.
Новости 24
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от коронавируса
Tele2 поощряет гигабайтами соблюдающих самоизоляцию
В России стартовал весенний призыв в армию
В России анализ на коронавирус будут брать у всех старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Пассажирский корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле
Индекс самоизоляции в Москве достиг 4,8, в Санкт-Петербурге 4,6
В Москве за сутки выздоровели 45 пациентов с диагнозом "коронавирус"
В ООН предложили напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом
В Роспотребнадзоре всем россиянам поручили соблюдать дистанция больше метра
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель
Медиков предложили освободить от уплаты НДФЛ
Цены на молочную продукцию вырастут на 7-12%
Современные тесты способны выявлять коронавирус до появления симптомов
В Минздраве рассказали, когда Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом
У жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу
США почти исчерпали национальный запас защитных масок и халатов
Страны ЕАЭС ввели запрет на экспорт муки, круп и ряда других продуктов
Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус
Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»