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Картинки дня: 2 апреля 2020 года, четверг

Уличный рисунок на одной из стен в Варшаве призывает граждан города носить маски и соблюдать режим карантина.

Пустынная Красная площадь в Москве.

Полупустые вагоны столичного метро в дни введенного режима самоизоляции.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны в удаленном режиме.

Робот помогает пациентам с коронавирусом в одной из итальянских больниц.

Покупатели выстроились в очередь у супермаркета в ЮАР.

Содержимое военного самолета, доставившего из России в США гуманитарный груз медикаментов.

Итальянцы вывешивают из окон своих домов корзинки, чтобы помочь нуждающимся едой или самим попросить о помощи.

Ветеринар проводит операцию на дому во время карантина в Нью-Йорке.
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