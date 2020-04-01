Картинки дня: 2 апреля 2020 года, четверг

Уличный рисунок на одной из стен в Варшаве призывает граждан города носить маски и соблюдать режим карантина.
Пустынная Красная площадь в Москве.
Полупустые вагоны столичного метро в дни введенного режима самоизоляции.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны в удаленном режиме.
Робот помогает пациентам с коронавирусом в одной из итальянских больниц.
Покупатели выстроились в очередь у супермаркета в ЮАР.
Содержимое военного самолета, доставившего из России в США гуманитарный груз медикаментов.
Итальянцы вывешивают из окон своих домов корзинки, чтобы помочь нуждающимся едой или самим попросить о помощи.
Ветеринар проводит операцию на дому во время карантина в Нью-Йорке.