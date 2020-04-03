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Картинки дня: 3 апреля 2020 года, пятница

Борис Джонсон принял участие в общенациональной акции по поддержке медработников Великобритании.

Британские школьники нарисуют тысячи рисунков медицинским работникам, чтобы подбодрить их во время смен.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по вопросам коронавируса.

В Кении власти прибегают к кнуту, чтобы навести порядок в пунктах раздачи питания.

Школьник из Барселоны присутствует на виртуальном уроке при помощи приложения для веб-конференций.

Жители столицы Бангладеш ждут своей очереди в пункте выдачи бесплатной еды.

Полным ходом идет строительство больницы для пациентов с коронавирусом в Новой Москве.

Диалог на посту ДПС в Калининградской области, где введен режим самоизоляции граждан.

Американский солдат отдыхает после разгрузки ящиков с питанием для малоимущих жителей Нью-Йорка.
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