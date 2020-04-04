Картинки дня: 4 апреля 2020 года, суббота

Полицейский в шлеме в виде коронавируса патрулирует улицы индийского города Ченнай

Кондитеры из французского города Ница дали свой ответ пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19

Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве

Одиннадцать российских военных самолетов со специалистами и оборудованием прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом

Гигантский плавучий госпиталь ВМС США прибыл в Нью-Йорк, с целью разгрузить медицинские учреждения мегаполиса, которые не справляются с потоком пациентов

Лишь 15% от обычного потока людей на этой неделе пользуются столичным метро благодаря введенному в городе режиму всеобщей изоляции

Чемпионат Белоруссии по футболу единственный в Европе не был остановлен из-за коронавируса. И сегодня в столице местное «Динамо» одержало свою первую победу в сезоне-2020 обыграв «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0

Президент Владимир Путин перешел на работу в удаленном формате. Все встречи проводятся по средствам видеосвязи