Фотогалереи
Картинки дня: 4 апреля 2020 года, суббота

Полицейский в шлеме в виде коронавируса патрулирует улицы индийского города Ченнай

Кондитеры из французского города Ница дали свой ответ пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19

Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве

Одиннадцать российских военных самолетов со специалистами и оборудованием прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом

Гигантский плавучий госпиталь ВМС США прибыл в Нью-Йорк, с целью разгрузить медицинские учреждения мегаполиса, которые не справляются с потоком пациентов

Лишь 15% от обычного потока людей на этой неделе пользуются столичным метро благодаря введенному в городе режиму всеобщей изоляции

Чемпионат Белоруссии по футболу единственный в Европе не был остановлен из-за коронавируса. И сегодня в столице местное «Динамо» одержало свою первую победу в сезоне-2020 обыграв «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0

Президент Владимир Путин перешел на работу в удаленном формате. Все встречи проводятся по средствам видеосвязи
Новости 24
Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину
В Британии сожгли вышки сотовой связи из-за слухов, что 5G способствует распространению коронавируса
Ленинградская область выплатит по 5 тысяч рублей малообеспеченным семьям и поможет безработным
В регионах запущены проекты для помощи людей, оказавшихся в тяжелом положении в условиях коронавируса
Попова: коронавирус «тяжелый», поэтому в 96% передается «в капле»
Семь человек пострадали и один погиб после взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве
За три месяца в России планируют произвести 6 тысяч аппаратов ИВЛ
График прилета россиян на родину начнет формироваться с понедельника
В «Векторе» рассказали об испытаниях российских вакцин против коронавируса на животных
Названы страны, откуда чаще всего приезжали зараженные коронавирусом в Россию
В Латвии 40 медиков заразились коронавирусом
Надпись "Оставайтесь дома" появилась на крыше стадиона "Лужники"
ВОЗ объяснила что делать семьям, в которых есть зараженные коронавирусом
Пациент, вылечившийся от тяжёлой формы коронавируса, оставил трогательное послание на двери своей палаты
Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков
Причиной взрыва дома в Орехово-Зуеве могла стать газовая колонка
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево
В США Минобороны перебросило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Московской области
В Москве поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром, который уничтожает 99,9% микробов
Учебный год в некоторых школах могут продлить до 8 июня
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя на нерабочий период
Стало известно, кто не останется без работы во время пандемии коронавируса
Роспотребнадзор: Россия идёт по оптимистическому сценарию в борьбе с коронавирусом
В Москве скончались ещё три пациента с диагнозом коронавируса
Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена
Весь Китай вспоминает жертв коронавируса и врачей в день национального траура, 4 апреля
9 пациентов скончались в России от коронавируса за последние сутки
Российский врач в Италии рассказал, почему в стране случилась настолько масштабная эпидемия