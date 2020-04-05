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Картинки дня: 5 апреля 2020 года, воскресенье

В Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Пальмовое (Вербное) воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра

Ростовские рукодельницы шьют красивые антивирусные маски

Житель перуанской столицы нашел оригинальный способ защитится от вируса

Песчаная буря накрыла египетскую столицу Каир

В столице Южной Кореи Сеуле зацвели вишни

В Москве провели вторую масштабную дезинфекцию улиц для борьбы с коронавирусом

Житель бельгийской столицы "вышел" погулять и подышать воздухом

У британских садоводов из-за упавшего спроса гибнет урожай цветов

Чечня полностью закрыла въезд и выезд из-за коронавируса. Ранее был закрыт въезд в Грозный для всех, кроме горожан, государственных служащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия
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Футболист Федор Смолов нарушил карантин и вернулся в Россию
ЦБ рассказал, как будут работать банки до 30 апреля
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Россия рассматривает сокращение добычи нефти, если в сделку вступят США
"Всегда есть те, кому хуже, чем нам сейчас": Яна Чурикова ответила на вопросы о благотворительности во время самоизоляции
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
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