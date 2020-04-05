Картинки дня: 5 апреля 2020 года, воскресенье

В Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Пальмовое (Вербное) воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра
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Чечня полностью закрыла въезд и выезд из-за коронавируса. Ранее был закрыт въезд в Грозный для всех, кроме горожан, государственных служащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия