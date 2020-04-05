В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса