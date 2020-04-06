Каринки дня: 6 апреля 2020 года, понедельник

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к британской нации, призывая всех к единству в противостоянии коронавирусу. Обращение королева зачитала из большой комнаты дворца, в которой кроме нее находился лишь оператор, который был в маске и перчатках
Ракета-носитель Союз-2.1а для первого запуска на ней пилотируемого корабля "Союз МС" установлена на стартовый стол космодрома Байконур
Из-за карантина по случаю пандемии улицы Британии оказались завалены тоннами мусора
Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом. Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце тоннеля в ситуации с коронавирусом
Хоккейная команда президента Беларуси, в которой играет сам Александр Лукашенко, победила в матче финальной серии любительского турнира. Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счётом 7:3
Москва продолжает жить в условиях самоизоляции
В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса
На реке Иртыш начался ледоход. Снимок сделан в Омске