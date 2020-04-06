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Каринки дня: 6 апреля 2020 года, понедельник

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к британской нации, призывая всех к единству в противостоянии коронавирусу. Обращение королева зачитала из большой комнаты дворца, в которой кроме нее находился лишь оператор, который был в маске и перчатках

Ракета-носитель Союз-2.1а для первого запуска на ней пилотируемого корабля "Союз МС" установлена на стартовый стол космодрома Байконур

Из-за карантина по случаю пандемии улицы Британии оказались завалены тоннами мусора

Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом. Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней

Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце тоннеля в ситуации с коронавирусом

Хоккейная команда президента Беларуси, в которой играет сам Александр Лукашенко, победила в матче финальной серии любительского турнира. Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области со счётом 7:3

Москва продолжает жить в условиях самоизоляции

В столице прошла масштабная дезинфекция общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавируса

На реке Иртыш начался ледоход. Снимок сделан в Омске
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Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса
В США пожилые супруги умерли от коронавиурса в один день
Экономист предрек начало восстановления экономики не раньше, чем через год
Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с подписчиками во время самоизоляции
Экономист объяснил, почему каникулы дадут только на ипотеку до 1,5 миллионов рублей
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Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов
Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные
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Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом
Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы
Оставшиеся за границей россияне получат финансовую поддержку
В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом
В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции
Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года