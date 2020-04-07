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Картинки дня: 7 апреля 2020 года, вторник

В Москве есть стена Цоя, а в Праге Джона Леннона. И сегодня, следую трендам, артиста тоже "защитили" от вируса

Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Пламя уже охватило свыше 100 гектаров, четверть из которых приходится на зараженную территорию

Полная Луна встала над Брандербургскими воротами в Берлине

А так жители Нью-Йорка соблюдают карантин

Каждый житель албанской столице, приходящий на центральный рынок, подвергается санитарной обработке

Жители Сеула любуются цветущей вишней

Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур

Улице Мехико обрабатывают антисептиками

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