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Картинки дня: 8 апреля 2020 года, среда

Земляне прошедшей ночью увидели самую большую Луну 2020 года. Это явление называется суперлуние — момент, когда полнолуние совпадает с приближением нашего спутника на самое короткое расстояние к Земле

Работники зоопарка в египетской Гизе провели вакцинацию питомцев от птичьего гриппа

Пожарный Элиелсон Силва из бразильского Рио-де-Жайнейро стал настоящей звездой у себя на родине после того как начал помогать жителям своего города справиться со скукой во время карантина, играя для них на трубе

В Париже вступил в силу запрет на занятия спортом с 10 утра до 7 вечера в связи с распространением коронавируса

Спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны

Католики всего мира готовятся встретить Пасху

Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке переоборудуют в госпиталь во время пандемии коронавируса COVID-19

Россия вышла на производство 1,6 миллиона медицинских масок в сутки
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В Италии обрушился автомобильный мост
Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
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Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах
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Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни
В Кремле сообщили, что решение по срокам режима самоизоляции россиян только предстоит принять
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
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Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
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К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов