Картинки дня: 8 апреля 2020 года, среда

Земляне прошедшей ночью увидели самую большую Луну 2020 года. Это явление называется суперлуние — момент, когда полнолуние совпадает с приближением нашего спутника на самое короткое расстояние к Земле
Работники зоопарка в египетской Гизе провели вакцинацию питомцев от птичьего гриппа
Пожарный Элиелсон Силва из бразильского Рио-де-Жайнейро стал настоящей звездой у себя на родине после того как начал помогать жителям своего города справиться со скукой во время карантина, играя для них на трубе
В Париже вступил в силу запрет на занятия спортом с 10 утра до 7 вечера в связи с распространением коронавируса
Спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны
Католики всего мира готовятся встретить Пасху
Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке переоборудуют в госпиталь во время пандемии коронавируса COVID-19
Россия вышла на производство 1,6 миллиона медицинских масок в сутки