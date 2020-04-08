Картинки дня: 8 апреля 2020 года, среда

Земляне прошедшей ночью увидели самую большую Луну 2020 года. Это явление называется суперлуние — момент, когда полнолуние совпадает с приближением нашего спутника на самое короткое расстояние к Земле

Работники зоопарка в египетской Гизе провели вакцинацию питомцев от птичьего гриппа

Пожарный Элиелсон Силва из бразильского Рио-де-Жайнейро стал настоящей звездой у себя на родине после того как начал помогать жителям своего города справиться со скукой во время карантина, играя для них на трубе

В Париже вступил в силу запрет на занятия спортом с 10 утра до 7 вечера в связи с распространением коронавируса

Спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны

Католики всего мира готовятся встретить Пасху

Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке переоборудуют в госпиталь во время пандемии коронавируса COVID-19

Россия вышла на производство 1,6 миллиона медицинских масок в сутки