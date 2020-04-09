Картинки дня: 9 апреля 2020 года, четверг

Девушка занимается спортом на пустынной набережной греческого города Салоники

Француские кондитеры испекли десерты в виде коронавируса

Жительница Лос-Анджелеса отмечает день рождения на карантине

Авиасообщение с городом Ухань, где был зарегестрирован первый очак пандемии коронавируса, восстановлено после двухмесячной изоляции

Американский штат Нью-Йорк установил новый печальный рекорд по количеству жертв коронавируса. За последние сутки там скончались сразу 799 пациентов

С некоторыми ограничениями московские ЗАГСы продолжаеют регистрировать браки

В Берлине произошел пожар на стройке Городского дворца. Пострадал один человек

Москва возобновила вывоз россиян из-за рубежа. Вчера в столицу прибыл самолет из Нью-Йорка с желающими вернуться в Россию

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции обратился к губернаторами. Речь шла о борьбе с пандемией коронавируса