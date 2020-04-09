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Картинки дня: 9 апреля 2020 года, четверг

Девушка занимается спортом на пустынной набережной греческого города Салоники

Француские кондитеры испекли десерты в виде коронавируса

Жительница Лос-Анджелеса отмечает день рождения на карантине

Авиасообщение с городом Ухань, где был зарегестрирован первый очак пандемии коронавируса, восстановлено после двухмесячной изоляции

Американский штат Нью-Йорк установил новый печальный рекорд по количеству жертв коронавируса. За последние сутки там скончались сразу 799 пациентов

С некоторыми ограничениями московские ЗАГСы продолжаеют регистрировать браки

В Берлине произошел пожар на стройке Городского дворца. Пострадал один человек

Москва возобновила вывоз россиян из-за рубежа. Вчера в столицу прибыл самолет из Нью-Йорка с желающими вернуться в Россию

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции обратился к губернаторами. Речь шла о борьбе с пандемией коронавируса
Новости 24
Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса
Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены
Шесть человек, в том числе один ребёнок, пострадали от взрыва в бизнес-центре в Москве
Видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве опубликовано очевидцами
В ОП пообещали разобраться с незаконными пересчетами тарифов за коммуналку
Причины взрыва в бизнес-центре в Москве: ЧП произошло в бойлерной
Отчет кабмина в Госдуме перенесли на более поздний срок
Сервис Worki поможет с трудоустройством тем, кто потерял работу
Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию
В бизнес-центре около здания посольства Словакии в Москве произошёл взрыв
Киево-Печерская лавра закрылась на карантин из-за коронавируса у настоятеля
Премьер-министр Италии назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Курс евро на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса
Мишустин призвал создать для каждой территории в России свою антикризисную терапию
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
В Минздраве заявили, что кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом
Мишустин призвал глав регионов не принимать избыточных мер по борьбе с коронавирусом
Госэкзамены и защиты дипломов не будут отменять из-за коронавируса
Песков рассказал, откуда в выступлении Путина взялась фраза про печенегов и половцев
Песков: Решений о переносе парада Победы пока нет