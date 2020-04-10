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Картинки дня: 10 апреля 2020 года, пятница

Сводная рота почетного караула готовится к параду в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне в Минске

Артисты цирка Cirk La Putyka развлекают жителей Праги в условиях пандемии коронавирус

Нью-Йорк начал хоронить жертв коронавируса COVID-19 в братских могилах на острове Харт

Отличный образец уличного искусства в Лас-Вегасе

Муниципальный служащий в защитном костюме кормит бездомных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле

В этом году немецкие кондитеры готовят традиционных пасхальных зайцев в защитных масках

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту стартовал на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур

Работник приюта для слонов в кенийской столице выхаживает осиротевшего малыша

Новорожденых в Тайланде сразу после родов одевают в защитные костюмы
Новости 24
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Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
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В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области рассказала о второй волне COVID-19
Большинство новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет
Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты
В России может сократиться число точек по оплате за ЖКХ
Путин поручил перепрофилировать врачей для лечения коронавируса
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Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля
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