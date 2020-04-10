Картинки дня: 10 апреля 2020 года, пятница

Сводная рота почетного караула готовится к параду в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне в Минске

Артисты цирка Cirk La Putyka развлекают жителей Праги в условиях пандемии коронавирус

Нью-Йорк начал хоронить жертв коронавируса COVID-19 в братских могилах на острове Харт

Отличный образец уличного искусства в Лас-Вегасе

Муниципальный служащий в защитном костюме кормит бездомных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле

В этом году немецкие кондитеры готовят традиционных пасхальных зайцев в защитных масках

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту стартовал на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур

Работник приюта для слонов в кенийской столице выхаживает осиротевшего малыша

Новорожденых в Тайланде сразу после родов одевают в защитные костюмы