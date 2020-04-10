Картинки дня: 10 апреля 2020 года, пятница

Сводная рота почетного караула готовится к параду в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне в Минске
Артисты цирка Cirk La Putyka развлекают жителей Праги в условиях пандемии коронавирус
Нью-Йорк начал хоронить жертв коронавируса COVID-19 в братских могилах на острове Харт
Отличный образец уличного искусства в Лас-Вегасе
Муниципальный служащий в защитном костюме кормит бездомных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле
В этом году немецкие кондитеры готовят традиционных пасхальных зайцев в защитных масках
Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту стартовал на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур
Работник приюта для слонов в кенийской столице выхаживает осиротевшего малыша
Новорожденых в Тайланде сразу после родов одевают в защитные костюмы