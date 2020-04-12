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Картинки дня: 13 апреля 2020 года, понедельник

Дезинфекция московских улиц во время пандемии коронавируса.

Группа китайских медиков прибыли в столичную больницу в Коммунарке для помощи в лечении больных коронавирусом.

Сотрудники ДПС выборочно останавливают автомобили при въезде в Москву.

Православные отметили праздник Вербного воскресенья.

Семья католиков во время пасхального богослужения в Бостоне, США.

Жительница Рима общается с сыновьями при помощи видеоконференции.

Пробежка в Манчестера на фоне надписи "Пожалуйста, верьте, эти дни пройдут!".

В Берлине настала пора цветения сакуры.

Свадебная фотосессия на улицах китайского города Ухань.
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