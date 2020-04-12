Картинки дня: 13 апреля 2020 года, понедельник
Дезинфекция московских улиц во время пандемии коронавируса.
Группа китайских медиков прибыли в столичную больницу в Коммунарке для помощи в лечении больных коронавирусом.
Сотрудники ДПС выборочно останавливают автомобили при въезде в Москву.
Православные отметили праздник Вербного воскресенья.
Семья католиков во время пасхального богослужения в Бостоне, США.
Жительница Рима общается с сыновьями при помощи видеоконференции.
Пробежка в Манчестера на фоне надписи "Пожалуйста, верьте, эти дни пройдут!".
В Берлине настала пора цветения сакуры.
Свадебная фотосессия на улицах китайского города Ухань.
Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 апреля 2020: 278 новых случая и усиление полицейских нарядов
Коронавирус в Москве, последние новости на 13 апреля 2020: заболели еще 1306 человек, запустили приложение «Стоп-COVID-19»