Картинки дня: 12 апреля 2020 года, воскресенье

Немецкая пара гуляет в парке в Пасхальное воскресенье.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита в группу штурмовых самолетов преследования Воздушно-зенитного дивизиона.

В кафедральном соборе Омска прошло богослужение в честь праздника Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

Французские Канны обрабатывают антисептиком с беспилотного устройства.

Китайская семья в Международном аэропорту Ухань Тяньхэ отправляется в путешествие после снятия блокады в провинции Хубэй.

Мексиканская пара Габриэла Дельгадо и Эдуардо Домингес решили устроить фотосессию с туалетной бумагой, после того, как пришлось отложить свадьбу из-за эпидемии коронавируса..

Саксофонист Игорь Ермошкин дал концерт на балконе жилого дома, чтобы поддержать своих соседей во время режима самоизоляции.

На брестском стадионе прошел футбольный матч между «Динамо» (Брест) и «Ислочь» (Минск). На трибунах были зрители, в перерыве выступала группа поддержки.

Жительница Каира подкармливает бездомных кошек во время карантина.