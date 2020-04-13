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Картинки дня: 14 апреля 2020 года, вторник

Тысячи сирийских беженцев потянулись на родину из переполненных лагерей, опасаясь эпидемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по вопросам борьбы с пандемией.

У въездов в Москву появились посты ДПС для проверки электронных пропусков.

Два престарелых испанца ожидают автобус на остановке.

Работа пункта по тестированию на коронавирус в Индии.

Супруга и сын умершего от коронавируса медика во время церемонии прощания с ним в одном из испанских госпиталей.

Пасхальное богослужение архиепископа Рио-де-Жанейро у статуи "Христа-Спасителя".

Полицейский общается с торговкой на рынке столицы Либерии, где был введен общенациональный карантин.

Молитва у стен закрытого из-за коронавируса Вестминстерского аббатства в Лондоне.
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