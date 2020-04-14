Картинки дня: 15 апреля 2020 года, среда
Освящение батюшкой творожной пасхи в Ростове-на-Дону.
В Киеве задержали генерала СБУ Валерий Шайтанова, который обвиняется в шпионаже в пользу России.
В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы.
Уничтожение нераспроданных увядших цветов в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции контролируют пропускной режим на въезде в Москву.
Работницы экстренно организованного производства медицинских масок в Кении.
Медики работают с пациентом, заразившимся коронавирусом, в больнице Рио-де-Жанейро.
Похороны жертвы коронавируса в Дели.
Уличный рисунок в индийском городе Ченнай, напоминающий о трехнедельном карантине в Индии.
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке