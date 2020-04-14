Фотогалереи
Картинки дня: 15 апреля 2020 года, среда

Освящение батюшкой творожной пасхи в Ростове-на-Дону.

В Киеве задержали генерала СБУ Валерий Шайтанова, который обвиняется в шпионаже в пользу России.

В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы.

Уничтожение нераспроданных увядших цветов в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции контролируют пропускной режим на въезде в Москву.

Работницы экстренно организованного производства медицинских масок в Кении.

Медики работают с пациентом, заразившимся коронавирусом, в больнице Рио-де-Жанейро.

Похороны жертвы коронавируса в Дели.

Уличный рисунок в индийском городе Ченнай, напоминающий о трехнедельном карантине в Индии.
Новости 24
В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
Основной период сдачи ГИА пройдёт с 8 июня по 31 июля
Шестидневка и отменить майские: россияне готовы отработать вынужденные каникулы
В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей заражённых коронавирусом
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей
Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
В России остался всего один регион, где нет коронавируса
28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Курс рубля на 15 апреля 2020 года: доллар 73,45 рубля, евро - 80,57 рубля
Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России
Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса
Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек