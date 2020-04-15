Картинки дня: 16 апреля 2020 года, четверг
В Москве с 15 апреля ввели обязательные пропуска для передвижения по городу на личном транспорте.
Российские военные были привлечены для дезинфекции одного из предприятий Санкт-Петербурга.
Полицейские начали проверять пропуска у пассажиров столичного метро.
Медик одной из больниц Бруклина во время минут отдыха.
Жительница Бангкока в противовирусной защите.
В Корее, несмотря на эпидемию коронавируса, прошли парламентские выборы.
Брифинг президента США Дональда Трампа на лужайке Белого дома.
Перевозка тела жертвы коронавируса из одного из домов престарелых в Бельгии.
Медики аплодируют 99-летнему бразильскому ветерану Второй мировой войны после выписки из инфекционного отделения в больнице Рио-де-Жанейро.
Коронавирус в Турции, последние новости на 16 апреля 2020: от инфекции скончались более полутора тысяч человек
Последние новости на утро 16 апреля 2020: ученые назвали главного виновника пандемии коронавируса, а эксперты спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж