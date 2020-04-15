Картинки дня: 16 апреля 2020 года, четверг

В Москве с 15 апреля ввели обязательные пропуска для передвижения по городу на личном транспорте.

Российские военные были привлечены для дезинфекции одного из предприятий Санкт-Петербурга.

Полицейские начали проверять пропуска у пассажиров столичного метро.

Медик одной из больниц Бруклина во время минут отдыха.

Жительница Бангкока в противовирусной защите.

В Корее, несмотря на эпидемию коронавируса, прошли парламентские выборы.

Брифинг президента США Дональда Трампа на лужайке Белого дома.

Перевозка тела жертвы коронавируса из одного из домов престарелых в Бельгии.

Медики аплодируют 99-летнему бразильскому ветерану Второй мировой войны после выписки из инфекционного отделения в больнице Рио-де-Жанейро.