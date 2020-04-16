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Картинки дня: 17 апреля 2020 года, пятница

В Соборе Парижской Богоматери впервые после пожара зазвучали колокола.

Российские и турецкие военные согласовывают маршрут совместного патрулирования в Идлибе, Сирия.

Поездка на кабриолете на фоне полей рапса в Швейцарии.

Надпись "Пусть богатые платят за Ковид-19" напротив одной из больниц Лондона.

В "чистый четверг" православные священники провели чин омовения ног.

Похороны жертвы коронавируса на кладбище в Дели.

Маска с изображением Иисуса на жителе Эквадора.

В Калифорнии, США, выращенный урожай салата умирает под солнцем из-за отсутствия спроса: рестораны и кафе в штате закрыты.

Дезинфекция рынка с торговыми рядами арбузов в Бразилии.
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Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля
Врач оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы крови от переболевших
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Коронавирус в США, последние новости на 17 апреля 2020: власти закупят 50 тысяч аппаратов ИВЛ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года составило 127 человек
ФНС предложила отслеживать доходы российских семей и создать их реестр
Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок
Число выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года увеличилось до 1 394 человек
351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больнице в Коммунарке
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Коронавирус в Турции, последние новости на 17 апреля 2020: в стране выявлено более 70 тысяч случаев заболевания
ВВП Китая упал впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса