Картинки дня: 17 апреля 2020 года, пятница
В Соборе Парижской Богоматери впервые после пожара зазвучали колокола.
Российские и турецкие военные согласовывают маршрут совместного патрулирования в Идлибе, Сирия.
Поездка на кабриолете на фоне полей рапса в Швейцарии.
Надпись "Пусть богатые платят за Ковид-19" напротив одной из больниц Лондона.
В "чистый четверг" православные священники провели чин омовения ног.
Похороны жертвы коронавируса на кладбище в Дели.
Маска с изображением Иисуса на жителе Эквадора.
В Калифорнии, США, выращенный урожай салата умирает под солнцем из-за отсутствия спроса: рестораны и кафе в штате закрыты.
Дезинфекция рынка с торговыми рядами арбузов в Бразилии.
Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок
Коронавирус в Турции, последние новости на 17 апреля 2020: в стране выявлено более 70 тысяч случаев заболевания