Картинки дня: 18 апреля 2020 года, суббота

Всадник скачет по берегу Средиземного моря в Палестине
"Союз МС-15" с членами экипажа приземлился в Казахстане. С Международной космической станции вернулись россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир
Начавшись еще 4 апреля, пожар в украинском Чернобыле недалеко от атомной электростанции разгорается с новой силой
В Москве прошла четвертая по счету масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией
У православных христиан наступила Великая суббота, последний день перед Пасхой
В Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам BFC (Belarussian Fighting Champioship) 50. Это одно из немногих соревнований, которое состоялось во время пандемии коронавирусной инфекции
За сутки в американском штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Украиной и Донецкой народной республикой
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу. Первых пациентов там примут уже в понедельник