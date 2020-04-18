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Картинки дня: 18 апреля 2020 года, суббота

Всадник скачет по берегу Средиземного моря в Палестине

"Союз МС-15" с членами экипажа приземлился в Казахстане. С Международной космической станции вернулись россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир

Начавшись еще 4 апреля, пожар в украинском Чернобыле недалеко от атомной электростанции разгорается с новой силой

В Москве прошла четвертая по счету масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией

У православных христиан наступила Великая суббота, последний день перед Пасхой

В Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам BFC (Belarussian Fighting Champioship) 50. Это одно из немногих соревнований, которое состоялось во время пандемии коронавирусной инфекции

За сутки в американском штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 630 человек

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Украиной и Донецкой народной республикой

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу. Первых пациентов там примут уже в понедельник
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