Картинки дня: 19 апреля 2020 года, воскресенье

В английских лесах зацвели колокольчики
В Мексике, в городе Монтеррей на улицу вышел «Бэтмен». Он ездит городу и по громкоговорителю призывает людей не покидать свои дома для предотвращения заражения
Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху
Британия готовится отметить день рождения королевы
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя впервые прошла без прихожан
Массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, прошли в ряде штатов США
Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
Шведы наслаждаются весной. Власти их страны отказались от жёсткой самоизоляции
Сегодня православные христиане празднуют день Воскресения Христова - Пасху