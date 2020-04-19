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Картинки дня: 19 апреля 2020 года, воскресенье

В английских лесах зацвели колокольчики

В Мексике, в городе Монтеррей на улицу вышел «Бэтмен». Он ездит городу и по громкоговорителю призывает людей не покидать свои дома для предотвращения заражения

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху

Британия готовится отметить день рождения королевы

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя впервые прошла без прихожан

Массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, прошли в ряде штатов США

Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне

Шведы наслаждаются весной. Власти их страны отказались от жёсткой самоизоляции

Сегодня православные христиане празднуют день Воскресения Христова - Пасху
Новости 24
Мурашко: Россия сделала все возможное для предотвращения распространения коронавируса
В Москве начнут доставлять карту «Тройка» на дом
Мурашко: ситуация с коронавирусом позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения
В храме Софии в Москве опровергли сообщения о присутствии прихожан на пасхальной службе
Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
Умер Александр Вустин, один из крупнейших российских композиторов
Поставки Aurus серийного производства начнутся в марте следующего года
Поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в следующем году
Минпромторг не зафиксировал серьезного изменения цен на продукты в России
Инфекционист рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу
В США прошли массовые митинги против карантина
Орешкин считает, что российская экономика пройдет второй квартал с «негативными цифрами»
Австралия вслед за США требует «независимого расследования» о происхождении коронавируса
Песков сказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе Парада Победы
Путин считает естесственным объединение усилий постсоветских республик
В Фонде национального благосостояния на конец года с учетом нынешних трат должно остаться 7 триллионов рублей
В Кремле надеются на выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Больше 270 миллионов рублей выделили на закупку незарегистрированного в России препарата для детей
Леди Гага, Элтон Джон и сотня других звезд дали концерт в поддержку врачей, лечащих коронавирус
У звезды Бродвея ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса
Бессимптомных носителей ученые назвали "вакциной коронавируса"
Ученые подтвердили эффективность медицинских масок после стерилизации
В Иране отменяют часть введенных из-за коронавируса ограничений
Почти 85 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
В Росстате посчитали число россиян старше 100 лет
В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса
Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой