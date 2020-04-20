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Картинки дня: 20 апреля 2020 года, понедельник

А так в Нью-Йорке, городе с наибольшим в мире числом зараженных коронавирусом, соблюдают карантин

В Германии в рамках мер ослабления карантинных мер возобновили работу маленькие магазинчики

Украинским спасателям в течение десяти дней не удавалось потушить пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Четырнадцатого апреля пожар был ликвидирован. Однако, три новых очага появились из-за сильных порывов ветра

На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин

Новое граффити с Голумом и туалетной бумагой появилось в Берлине

Итальянцы открывают пляжный сезон не выходя из дома

В Индии палками загоняют по домам нарушителей карантина

В Лондоне зацвели тюльпаны

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в митинге своих сторонников вопреки рекомендациям по борьбе с коронавирусом
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Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться
Собянин сообщил, что суточное число тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Москве снизилось до 1000
В России наблюдается один из самых больших охватов тестирования на коронавирус среди населения
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
Ученые из Китая рассказали, когда больной коронавирусом наиболее опасен
Эпидемиолог Минздрава выступил против отмены самоизоляции после пика заболеваемости COVID-19
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Путин: период нерабочих дней позволил сбить темп распространения коронавируса
Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Паломничество в Мекку в 2020 году могут отменить из-за коронавируса
Ученые объяснили, почему люди с лишним весом больше подвержены заражению коронавирусом
Компания парней сымитировала похороны ради вылазки в другой город в период карантина
Трехлетняя девочка не узнала родного отца-медика, поседевшего из-за борьбы с коронавирусом
В Германии заявили о готовности бесплатно лечить иностранных пациентов с коронавирусом
В Роскачестве подсказали, как победить лишние килограммы во время изоляции
В Гонконге впервые с 5 марта нет новых случаев заражения коронавирусом
Профсоюз поддержал предложение выплачивать мигрантам пособие по безработице на время карантина
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В Минобороны ответили на заявления ВМС США об "опасном сближении" с Су-35
Заявки на «вирусный» детский капитал подали 1,3 млн родителей