Картинки дня: 20 апреля 2020 года, понедельник

А так в Нью-Йорке, городе с наибольшим в мире числом зараженных коронавирусом, соблюдают карантин
В Германии в рамках мер ослабления карантинных мер возобновили работу маленькие магазинчики
Украинским спасателям в течение десяти дней не удавалось потушить пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Четырнадцатого апреля пожар был ликвидирован. Однако, три новых очага появились из-за сильных порывов ветра
На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин
Новое граффити с Голумом и туалетной бумагой появилось в Берлине
Итальянцы открывают пляжный сезон не выходя из дома
В Индии палками загоняют по домам нарушителей карантина
В Лондоне зацвели тюльпаны
Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в митинге своих сторонников вопреки рекомендациям по борьбе с коронавирусом