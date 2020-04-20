Картинки дня: 20 апреля 2020 года, понедельник

А так в Нью-Йорке, городе с наибольшим в мире числом зараженных коронавирусом, соблюдают карантин

В Германии в рамках мер ослабления карантинных мер возобновили работу маленькие магазинчики

Украинским спасателям в течение десяти дней не удавалось потушить пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Четырнадцатого апреля пожар был ликвидирован. Однако, три новых очага появились из-за сильных порывов ветра

На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин

Новое граффити с Голумом и туалетной бумагой появилось в Берлине

Итальянцы открывают пляжный сезон не выходя из дома

В Индии палками загоняют по домам нарушителей карантина

В Лондоне зацвели тюльпаны

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в митинге своих сторонников вопреки рекомендациям по борьбе с коронавирусом