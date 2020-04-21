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Картинки дня: 21 апреля 2020 года, вторник

Сотрудники заповедника в южноафриканской провинции Лимпопо выхаживают осиротевшего носорога

Жизнерадостные греки устраивают пикники прямо на верандах и крышах

Дания продолжает ослабление введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантинных мер

Старейший в Великобритании пингвин Гумбольдта Рози отметила 30-летие в закрытом в связи с пандемией коронавируса зоопарке Sewerby Hall

Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк идет на спад, за последние сутки умерли 540 человек

Компания Toyota после месячного перерыва возобновила производство на заводе во Франции

Правительство Италии пошло на ослабление карантинных мер. В Милане открылись магазины для детей и книжные лавки

На Украине продолжаются пожары вблизи Чернобыльской АЭС

Владимир Путин в Ново-Огарево в режиме телемоста провел совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки
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