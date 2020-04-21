Картинки дня: 21 апреля 2020 года, вторник

Сотрудники заповедника в южноафриканской провинции Лимпопо выхаживают осиротевшего носорога
Жизнерадостные греки устраивают пикники прямо на верандах и крышах
Дания продолжает ослабление введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантинных мер
Старейший в Великобритании пингвин Гумбольдта Рози отметила 30-летие в закрытом в связи с пандемией коронавируса зоопарке Sewerby Hall
Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк идет на спад, за последние сутки умерли 540 человек
Компания Toyota после месячного перерыва возобновила производство на заводе во Франции
Правительство Италии пошло на ослабление карантинных мер. В Милане открылись магазины для детей и книжные лавки
На Украине продолжаются пожары вблизи Чернобыльской АЭС
Владимир Путин в Ново-Огарево в режиме телемоста провел совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки