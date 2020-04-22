Картинки дня: 22 апреля 2020 года, среда
В закрытом на карантин пражском зоопарке родился слоненок
Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина на Красной площади прошла акция памяти
Этой ночью земляне могли любоваться метеорным потоком Лириды
В английских лесах массово цветут колокольчики
Из-за коронвирсной инфекции улицы Нью-Йорка опустели
В Лос-Анджелесе появились мобильные лаборатории, где бездомные могут сдать анализ на коронавирус
На пляж в Сан-Франциско выбросило кита
В Италии в рамках ослабления карантинных мер начали открываться маленькие магазинчики
В Москве во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать