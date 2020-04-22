Картинки дня: 22 апреля 2020 года, среда

В закрытом на карантин пражском зоопарке родился слоненок

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина на Красной площади прошла акция памяти

Этой ночью земляне могли любоваться метеорным потоком Лириды

В английских лесах массово цветут колокольчики

Из-за коронвирсной инфекции улицы Нью-Йорка опустели

В Лос-Анджелесе появились мобильные лаборатории, где бездомные могут сдать анализ на коронавирус

На пляж в Сан-Франциско выбросило кита

В Италии в рамках ослабления карантинных мер начали открываться маленькие магазинчики

В Москве во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов