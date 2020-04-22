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Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в Москве в честь 150-летия со дня рождения Ленина коммунисты на Красной площади провели акцию памяти
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