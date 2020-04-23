Картинки дня: 23 апреля 2020 года, четверг

В Праге возобновили работу зоосалоны после ослабления карантинных мер

В Казани заработали парикмахерские. Им разрешили работать в период самоизоляции при соблюдении правил защиты от инфекции для парикмахеров и клиентов

В более десяти штатах США проходят акции протеста против введенных из-за пандемии мер

Из-за сильной засухи в Бебжанском национальном парке на северо-востоке Польши начался крупный пожар, огнем охвачены уже 6000 гектаров леса

В Токио появились уличные экспресс-лаборатории по выявлению коронавируса

Сразу в нескольких федеральных землях Германии возобновили работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в регион Бретань, где провел рабочую встречу с фермерами и дистрибьюторами. Как видим, средства защиты при этом глава Республики не использовал

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал

В Москве прошла дезинфекция Киевского вокзала