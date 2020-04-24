Картинки дня: 24 апреля 2020 года, пятница

На граффити Бэнкси "Девушка с проколотым ухом" в Бристоле появилась защитная маска
Водитель из индийского города Ченнай украсил свой автомобиль в виде коронавируса
У мусульман начался священный для них месяц Рамадан
Симфонический оркестр государственного телевидения Греции устроил концерт в больнице в Афинах
В Германии в онлайн-режиме прошла акция активистов молодежного движения защитников климата Fridays for Future
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, после более чем месячной стоянки покинул рейд Сиднея
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране
Самолет Ан-225 "Мрия" доставил из Китая на Украину 103 тонны медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Груз лично встречал президент Зеленский
Новая инфекционная больница для зараженных коронавирусом COVID-19 в поселении Вороновское в Новой Москве начала прием первых пациентов