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Картинки дня: 24 апреля 2020 года, пятница

На граффити Бэнкси "Девушка с проколотым ухом" в Бристоле появилась защитная маска

Водитель из индийского города Ченнай украсил свой автомобиль в виде коронавируса

У мусульман начался священный для них месяц Рамадан

Симфонический оркестр государственного телевидения Греции устроил концерт в больнице в Афинах

В Германии в онлайн-режиме прошла акция активистов молодежного движения защитников климата Fridays for Future

Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, после более чем месячной стоянки покинул рейд Сиднея

Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране

Самолет Ан-225 "Мрия" доставил из Китая на Украину 103 тонны медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Груз лично встречал президент Зеленский

Новая инфекционная больница для зараженных коронавирусом COVID-19 в поселении Вороновское в Новой Москве начала прием первых пациентов
Новости 24
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Матвиенко призвала россиян не планировать путешествия в другие страны из-за коронавируса
Банк России дал прогнозы по экономике на 2020 год
Главврач скорой помощи назвал ситуацию с пандемией «ночным кошмаром»
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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
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