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Картинки дня: 25 апреля 2020 года, суббота

Мусульманин внутри Большой мечети Брюсселя в первый день Рамадана.

Мэри Кармен Аррегин из Мехико, взявшая попечение над животными из приюта, общается с собаками во время самоизоляции.

В США начали поэтапно открывать салоны красоты и рестораны, закрывшиеся из-за ограничений по коронавирусу.

Медсестра ухаживает за пациентом с COVID-19 в отделении интенсивной терапии в Медицинском центре Университета Вашингтона в Сиэтле.

Участник демонстрации протеста против режима самоизоляции в США готовится запускать дистанционно управляемую модель в форме коронавируса.

У здания Капитолия в США проходит акция протеста против режима самоизоляции.

Самолеты ВВС Италии над Римом в День освобождения от фашизма.

В Берлине проходит акция протеста против карантина из-за коронавируса.

В Лиссабоне в благодарность работникам муниципальных служб прошел флешмоб в костюмах супергероев.
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