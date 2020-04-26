Картинки дня: 26 апреля 2020 года, воскресенье

Пассажир Международного аэропорта имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго.

Жительница Брюсселя, которая узнала о положительном анализе на COVID-19 непосредственно перед родами, держит на руках новорожденную дочь.

На улице Мадрида в период самоизоляции по коронавирусу.

В Швеции, где также зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, не было режима самоизоляции. Жители города Мальме на овощном рынке.

Картина под названием «За пределами кризиса» на поле площадью 3000 кв. м создана французским художником Гийомом Легросом с помощью ЭКО-краски, сделанной из мела и угля.

Сотрудники Чернобыльской АЭС зажгли свечи у мемориала, посвященного пожарным и рабочим, погибшим после Чернобыльской ядерной катастрофы.

В дань уважения NHS (общей системе здравоохранения Англии, Шотландии и Уэльса) в поле рядом с городом Чекерс, официальной загородной резиденцией премьер-министра, появились огромные буквы.

У мусульман начался пост в священный месяц Рамадан.

Жительница дома престарелых в Канаде, где несколько человек умерли от коронавируса, машет проезжающим машинам, сигналящим в поддержку пожилых людей.