Фотогалереи
Картинки дня: 27 апреля 2020 года, понедельник

Медик держит в руках отрицательный результат анализа на коронавирус в одной из клиник Москвы.

Антивирусная дезинфекция торговых рядов в Калькутте, Индия.

В Испании разрешили детям играть на улицах, чем поспешили воспользоваться юные жители страны.

Каирский мальчик за изучением священных для мусульман строк Корана.

Девочка сидит на пляже во время прилива. Япония, префектура Канагава.

Похороны жертв коронавируса в Джакарте, Индонезия.

Тренировка британского триатлониста в условиях карантина.

Болотный лунь взлетает с веткой для своего будущего гнезда, Петрилово, Беларусь.

Зрители турнира по боксу в Никарагуа сидят на безопасном расстоянии друг от друга.
Новости 24
Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
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Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 апреля 2020 года достигло 9070
Коронавирус в Московской области, последние новости на 27 апреля 2020: заболевших все больше, а народ не верит и устраивает дискотеки
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 3 175 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 27 апреля 2020 превысило 42 тысячи человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 27 апреля 2020: Врачам поставят памятник
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