Картинки дня: 27 апреля 2020 года, понедельник

Медик держит в руках отрицательный результат анализа на коронавирус в одной из клиник Москвы.

Антивирусная дезинфекция торговых рядов в Калькутте, Индия.

В Испании разрешили детям играть на улицах, чем поспешили воспользоваться юные жители страны.

Каирский мальчик за изучением священных для мусульман строк Корана.

Девочка сидит на пляже во время прилива. Япония, префектура Канагава.

Похороны жертв коронавируса в Джакарте, Индонезия.

Тренировка британского триатлониста в условиях карантина.

Болотный лунь взлетает с веткой для своего будущего гнезда, Петрилово, Беларусь.

Зрители турнира по боксу в Никарагуа сидят на безопасном расстоянии друг от друга.