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Картинки дня: 28 апреля 2020 года, вторник

Работа мобильного пункта тестирования на коронавирус в Москве.

Жители штата Вашингтон добиваются от властей разрешения на любительскую рыбалку, запрещенную из-за карантина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в офис после болезни.

Гандбольный арбитр демонстрирует синюю карточку несоблюдающим правила карантина на улицах столицы Туниса.

В китайской провинции Хубей прошла массовая проверка учителей на коронавирус перед возобновлением учебы.

Жители Нидерландов отпраздновали главный праздник страны - "День Короля" в условиях карантина.

На улицах казахстанской Алма-Аты расцвели тюльпаны.

Тренировка британской фехтовальщицы в городском парке.

Хозяйка выгуливает свою собаку в дни эпидемии коронавируса в Москве.
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