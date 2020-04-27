Картинки дня: 28 апреля 2020 года, вторник

Работа мобильного пункта тестирования на коронавирус в Москве.
Жители штата Вашингтон добиваются от властей разрешения на любительскую рыбалку, запрещенную из-за карантина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в офис после болезни.
Гандбольный арбитр демонстрирует синюю карточку несоблюдающим правила карантина на улицах столицы Туниса.
В китайской провинции Хубей прошла массовая проверка учителей на коронавирус перед возобновлением учебы.
Жители Нидерландов отпраздновали главный праздник страны - "День Короля" в условиях карантина.
На улицах казахстанской Алма-Аты расцвели тюльпаны.
Тренировка британской фехтовальщицы в городском парке.
Хозяйка выгуливает свою собаку в дни эпидемии коронавируса в Москве.