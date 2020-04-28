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Картинки дня: 29 апреля 2020 года, среда

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства и губернаторами в резиденции в Ново-Огарево.

Антивирусная обработка улиц столицы Йемена.

В Триполи недовольные резким падением национальной валюты Ливана, наложившейся на карантин из-за коронавируса, сожгли несколько автомобилей во время беспорядков.

Поборник жесткого карантина в костюме бога смерти на улицах Дели.

Танцовщицы одного из закрытых из-за карантина ночного клуба в Портленде, США, выступают во временном шатре, который можно посетить прямо на личном авто.

В Санкт-Петербурге реставраторы помыли обелиск «Городу-Герою Ленинграду».

Подростки играют в пляжный футбол в Дакаре, Сенегал.

Сотрудники госпиталя в Рио-де-Жанейро провожают пациента, победившего коронавирус.

Тренировка ученицы школы циркового искусства в Брюсселе в дни пандемии.
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