Картинки дня: 29 апреля 2020 года, среда

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства и губернаторами в резиденции в Ново-Огарево.
Антивирусная обработка улиц столицы Йемена.
В Триполи недовольные резким падением национальной валюты Ливана, наложившейся на карантин из-за коронавируса, сожгли несколько автомобилей во время беспорядков.
Поборник жесткого карантина в костюме бога смерти на улицах Дели.
Танцовщицы одного из закрытых из-за карантина ночного клуба в Портленде, США, выступают во временном шатре, который можно посетить прямо на личном авто.
В Санкт-Петербурге реставраторы помыли обелиск «Городу-Герою Ленинграду».
Подростки играют в пляжный футбол в Дакаре, Сенегал.
Сотрудники госпиталя в Рио-де-Жанейро провожают пациента, победившего коронавирус.
Тренировка ученицы школы циркового искусства в Брюсселе в дни пандемии.