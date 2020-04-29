Картинки дня: 30 апреля 2020 года, четверг

Киев, семилетний Миша и его сестра Мария во время онлайн-урока по йоге для учеников начальной школы.

В Израиле отметили очередную годовщину независимости авиапарадом.

Пекинские полицейские выезжают на дежурство по центру города на велосипедах.

Офицер армии Бангладеш пытается разогнать собравшихся на улице во время карантина в столице страны.

Артист венгерского государственного оперного театра выступил в центре столицы Венгрии с танцем на тему пандемии.

Житель Кабула убирает стекло, поврежденное взрывом террориста-смертника.

В Пуэрто-Рико офицеры полиции проводили торжественным залпом своего заслуженного коллегу, ставшего жертвой коронавируса.

Журналист снимает маску перед тем, как задать вопрос президенту США во время брифинга в Белом Доме.

Жители Детройта, США, выстроились в очередь за бесплатным тестированием на коронавирус.