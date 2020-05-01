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Картинки дня: 1 мая 2020 года, пятница

Пингвины из токийского океанариума развлекают "удаленных" посетителей: во время пандемии коронавируса знаменитое шоу можно посмотреть только в интернете

В зоопарке Стамбула сотрудники устроили праздник для черепахи, которой исполнилось 100 лет

Протестующие подожгли три банковских здания в Триполи, городе, расположенном в 90 километрах от Бейрута. После этого военные применили против них слезоточивый газ

Учёные оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке. Он оказался в 21 раз выше, чем от эпидемии сезонного гриппа

Индия готовится к ослаблению карантинных мер

Пока вся Европа сидит на карантине, в Белорусии стартовал футбольный чемпионат среди женских команд

Удивительную по красоте радугу могли наблюдать жители Лондона

В Киеве прошла массовая акция протеста предпринимателей , которые требовали от Кабмина скорейшей отмены карантинных ограничений

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом глава российского кабмина сообщил президенту Владимиру Путину
Новости 24
Медведев заявил, что из-за коронавируса в России могут быть востребованы новые формы занятости
Греческие профсоюзы отметили Первомай массовым митингом
Умер старейший актер Театра имени Вахтангова Евгений Федоров
Ученые считают, что пандемия коронавируса может длиться два года
Моди и Вучич на русском языке пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
Инкубационный период коронавиурса может достигать трех недель
Роналду обвинили в распространении слухов о заражении одноклубника коронавирусом
Старый ролик "Городка" про карантин за 15 лет до коронавируса предсказал эпидемию
Большинство россиян планируют провести майские праздники в самоизоляции
Михаил Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда
Китайцы вычислили секрет непобедимости русских
Досрочное завершение учебного года в России в 2020 году: Ученики 9 и 11 классов закончат учебу до 5 июня
В Швеции власти будут бороться с толпой в Вальпургиеву ночь куриным пометом
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
Нефть подорожала после вступления в силу сделки ОПЕК+
Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу
Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года