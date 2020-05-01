Картинки дня: 1 мая 2020 года, пятница

Пингвины из токийского океанариума развлекают "удаленных" посетителей: во время пандемии коронавируса знаменитое шоу можно посмотреть только в интернете

В зоопарке Стамбула сотрудники устроили праздник для черепахи, которой исполнилось 100 лет

Протестующие подожгли три банковских здания в Триполи, городе, расположенном в 90 километрах от Бейрута. После этого военные применили против них слезоточивый газ

Учёные оценили уровень смертности от коронавируса в Нью-Йорке. Он оказался в 21 раз выше, чем от эпидемии сезонного гриппа

Индия готовится к ослаблению карантинных мер

Пока вся Европа сидит на карантине, в Белорусии стартовал футбольный чемпионат среди женских команд

Удивительную по красоте радугу могли наблюдать жители Лондона

В Киеве прошла массовая акция протеста предпринимателей , которые требовали от Кабмина скорейшей отмены карантинных ограничений

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом глава российского кабмина сообщил президенту Владимиру Путину