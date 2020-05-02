Картинки дня: 2 мая 2020 года, суббота

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике. Лидер страны побывал на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо
Фантастический закат на Заславском водохранилище в Минской области
В парке «Патриот» в Подмосковье готовится к открытию главный храм Вооруженных сил
В Москве прошла очередная крупная дезинфекция улиц
В Мадриде закрыли крупный временный госпиталь для заразившихся коронавирусом, который был создан на выставочной площадке ИФЕМА в испанской столице в условиях пандемии
Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур отметил столетний юбилей. Ему прислали 140 тысяч открыток со всего мира, а одну из них — Королева Елизавета II
Традиционный Первомайский митинг прошел в Афинах, несмотря на пандемию коронавируса и строгие ограничения
В Калифорнии прошли протесты против закрытия пляжей
В Чили водометами и слезоточивым газом разогнали участников первомайской демонстрации