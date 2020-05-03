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Картинки дня: 3 мая 2020 года, воскресенье

Правительство Франции предложило продлить карантин до 24 июля

В США зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Самая сложная ситуация — в Нью-Йорке. Не смотря на это в Центральном парке полно отдыхающих

Над Железноводском развернули Знамя Победы. Аэростат поднял его в небо над городом на высоту две тысячи метров. Вес полотна – 100 килограммов

В Киеве протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины. Участники акции просят восстановить работу летних кафе и ресторанов. Именно поэтому они решили провести митинг-пикник

Проливные дожди вызвали мощные наводнения в Кении. Под водой оказались почти 30 регионов страны

В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

В Австрии завершился режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса, введенный 16 марта

В Белоруссии прошла повсеместная вакцинация школ

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