Картинки дня: 3 мая 2020 года, воскресенье

Правительство Франции предложило продлить карантин до 24 июля

В США зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Самая сложная ситуация — в Нью-Йорке. Не смотря на это в Центральном парке полно отдыхающих

Над Железноводском развернули Знамя Победы. Аэростат поднял его в небо над городом на высоту две тысячи метров. Вес полотна – 100 килограммов

В Киеве протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины. Участники акции просят восстановить работу летних кафе и ресторанов. Именно поэтому они решили провести митинг-пикник

Проливные дожди вызвали мощные наводнения в Кении. Под водой оказались почти 30 регионов страны

В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

В Австрии завершился режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса, введенный 16 марта

В Белоруссии прошла повсеместная вакцинация школ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, слухи о смерти которого ранее тиражировали, появился на публике впервые за 20 дней