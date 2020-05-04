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Картинки дня: 4 мая 2020 года, понедельник

Статуя Христа в Рио да Жанейро подсвечена в знак благодарности врачам, борющимся с эпидемией коронавируса

В заповеднике Арктурос в Греции на волю из питомника выпустили двух подросших медвежат

Уличные акробаты поддерживают форму занятиями на воздухе в Токио

Плавучий трубоукладчик Академик Черский, способный достроить газопровод Северный поток — 2, прибыл в Калининград

Двойная радуга взозла над небом Кении после длительных проивных дождей

Действующий в Индии режим строгой изоляции граждан, введенный в связи с пандемией коронавируса, который должен был закончиться 3 мая, продлен еще на две недели

В Таиланде частично ослабили введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения

Украинские предприниматели вышли на акцию протеста в Киеве. Они требуют, чтобы им разрешили возобновить работу с соблюдением санитарных мер

На золотые статуи на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней в Париже надели медицинские маски
Новости 24
В России за стуки от коронавируса умерли 76 человек
Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Россиян будут пускать на рейсы в Китай только со справкой об отсутствии коронавируса
В Москве за сутки выписали 544 пациентов, переболевших коронавирусом
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 217 тысяч человек
Попова заявила, что невозможно полностью остановить распространение коонавируса
Треть пациентов с коронавирусом в реанимации в Коммунарке моложе 60 лет
Ученые вычислили, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и Московской области
В ЦИК Казахстана прекратили депутатские полномочия дочери Назарбаева
Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции
В Венесуэле отразили атаку наемников с моря: Колумбия отрицает обвинения
Минтруд объяснил, как оплатят нерабочие дни в мае