Картинки дня: 4 мая 2020 года, понедельник

Статуя Христа в Рио да Жанейро подсвечена в знак благодарности врачам, борющимся с эпидемией коронавируса

В заповеднике Арктурос в Греции на волю из питомника выпустили двух подросших медвежат

Уличные акробаты поддерживают форму занятиями на воздухе в Токио

Плавучий трубоукладчик Академик Черский, способный достроить газопровод Северный поток — 2, прибыл в Калининград

Двойная радуга взозла над небом Кении после длительных проивных дождей

Действующий в Индии режим строгой изоляции граждан, введенный в связи с пандемией коронавируса, который должен был закончиться 3 мая, продлен еще на две недели

В Таиланде частично ослабили введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения

Украинские предприниматели вышли на акцию протеста в Киеве. Они требуют, чтобы им разрешили возобновить работу с соблюдением санитарных мер

На золотые статуи на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней в Париже надели медицинские маски