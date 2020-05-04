Картинки дня: 4 мая 2020 года, понедельник

Статуя Христа в Рио да Жанейро подсвечена в знак благодарности врачам, борющимся с эпидемией коронавируса
В заповеднике Арктурос в Греции на волю из питомника выпустили двух подросших медвежат
Уличные акробаты поддерживают форму занятиями на воздухе в Токио
Плавучий трубоукладчик Академик Черский, способный достроить газопровод Северный поток — 2, прибыл в Калининград
Двойная радуга взозла над небом Кении после длительных проивных дождей
Действующий в Индии режим строгой изоляции граждан, введенный в связи с пандемией коронавируса, который должен был закончиться 3 мая, продлен еще на две недели
В Таиланде частично ослабили введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения
Украинские предприниматели вышли на акцию протеста в Киеве. Они требуют, чтобы им разрешили возобновить работу с соблюдением санитарных мер
На золотые статуи на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней в Париже надели медицинские маски