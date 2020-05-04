Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом

Спорткомплекс в Крылатском переделывают под больницу для борьбы с копоновирусом