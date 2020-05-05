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Картинки дня: 5 мая 2020 года, вторник

В Москве прошла репетиция воздушной части парада к 75-летию Победы

Сильный ливень затопил улицы Киева

Австралийское подразделение авиастроительной корпорации Boeing представило прототип первого реактивного боевого беспилотного самолета с искусственным интеллектом

По рынку на индонезийского острова Суматра ходит трансформер и просит всех оставаться дома ради нераспространения коронавируса

В Италии начался второй этап выхода из карантина

В Санкт-Петербурге частично отключили подсветку исторических зданий

В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления введенных в связи с пандемией коронавируса карантинных мер

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", названное возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2", бросило якорь рядом с Калининградом

Во Вьетнаме возобновились занятия в школах после трехмесячного перерыва в связи с распространением коронавируса
Новости 24
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом
В Совфеде назвали статьи New York Times о "режиме" антироссийским шабашем
В ВОЗ допустили, что в мире могли быть случаи заражения коронавирусом еще в декабре
Лукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы в Минске
В Германии объявили в международный розыск российского хакера
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Эксперт предсказал, как будет развиваться безработица в России
В Киеве отказались от массовых мероприятий в День Победы из-за коронавируса и предложили позвонить ветеранам
Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе
Жителей разных стран мира пригласили поучаствовать в акции «День Победы на разных языках»
Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи заправляться в Кенсингтонском дворце
Израильские ученые создали антитела, способные атаковать коронавирус
Производство защитных костюмов для российских врачей выросло в два раза
Пензенская область присоединилась к песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Зараженных коронавирусом детей в России больше, чем пожилых людей
В России от коронавируса умерли 95 человек за сутки
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Мишустина
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин умер от коронавируса
Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля
В Москве от коронавируса вылечились за сутки 297 человек
В посольстве РФ осудили вручение Пулитцеровской премии за антироссийскую статью