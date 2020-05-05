Картинки дня: 5 мая 2020 года, вторник

В Москве прошла репетиция воздушной части парада к 75-летию Победы
Сильный ливень затопил улицы Киева
Австралийское подразделение авиастроительной корпорации Boeing представило прототип первого реактивного боевого беспилотного самолета с искусственным интеллектом
По рынку на индонезийского острова Суматра ходит трансформер и просит всех оставаться дома ради нераспространения коронавируса
В Италии начался второй этап выхода из карантина
В Санкт-Петербурге частично отключили подсветку исторических зданий
В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления введенных в связи с пандемией коронавируса карантинных мер
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", названное возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2", бросило якорь рядом с Калининградом
Во Вьетнаме возобновились занятия в школах после трехмесячного перерыва в связи с распространением коронавируса