Картинки дня: 5 мая 2020 года, вторник

В Москве прошла репетиция воздушной части парада к 75-летию Победы

Сильный ливень затопил улицы Киева

Австралийское подразделение авиастроительной корпорации Boeing представило прототип первого реактивного боевого беспилотного самолета с искусственным интеллектом

По рынку на индонезийского острова Суматра ходит трансформер и просит всех оставаться дома ради нераспространения коронавируса

В Италии начался второй этап выхода из карантина

В Санкт-Петербурге частично отключили подсветку исторических зданий

В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления введенных в связи с пандемией коронавируса карантинных мер

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", названное возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2", бросило якорь рядом с Калининградом

Во Вьетнаме возобновились занятия в школах после трехмесячного перерыва в связи с распространением коронавируса