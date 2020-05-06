Картинки дня: 6 мая 2020 года, среда

В южнокорейском Инчхоне без зрителей состоялся первый бейсбольный матч сезона, перенесенный с 28 марта в связи со вспышкой коронавируса

В Нью-Йорке пилоты начертили в небе благодарность врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил начальную школу Pierre Ronsard в городе Пуасси

В зоопарке кипрского города Пафос родились белые львята

Президент США Дональд Трамп посетил завод по производству медицинских масок и респираторов в штате Аризона. Но сам маску не надел

В центре Киева около Европейской площади прошла акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает»

После почти месячного запрета открылись пляжи Сиднея

В американском городе Нью-Йорк полиция обнаружила десятки трупов в грузовиках, которые были припаркованы рядом с похоронным бюро в Бруклине

Главная мечеть аль-Харам в Мекке пуста. Пока не ясно состоится или нет в 2020 году одно из главных событий для мирового ислама — большой хадж