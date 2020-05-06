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Картинки дня: 6 мая 2020 года, среда

В южнокорейском Инчхоне без зрителей состоялся первый бейсбольный матч сезона, перенесенный с 28 марта в связи со вспышкой коронавируса

В Нью-Йорке пилоты начертили в небе благодарность врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил начальную школу Pierre Ronsard в городе Пуасси

В зоопарке кипрского города Пафос родились белые львята

Президент США Дональд Трамп посетил завод по производству медицинских масок и респираторов в штате Аризона. Но сам маску не надел

В центре Киева около Европейской площади прошла акция протеста предпринимателей под лозунгом «Карантин убивает»

После почти месячного запрета открылись пляжи Сиднея

В американском городе Нью-Йорк полиция обнаружила десятки трупов в грузовиках, которые были припаркованы рядом с похоронным бюро в Бруклине

Главная мечеть аль-Харам в Мекке пуста. Пока не ясно состоится или нет в 2020 году одно из главных событий для мирового ислама — большой хадж
Новости 24
Путин на совещании с губернаторами передал привет от Мишустина
Китай поставил в Россию более 158 миллиона медицинских масок
Шойгу сообщил о выводе из Италии военных, помогавших бороться с пандемией
В Германии допустили, что жители страны смогут поехать за границу уже летом
Умер заразившийся коронавирусом Игумен Тихон, главврач Троице-Сергиевой Лавры
67% россиян считают, что тесты на COVID-19 должны быть бесплатными
Треть неплательщиков по кредитам сообщили о потере работы
Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Мурашко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу
Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе
Путину представили план по постепенному снятию ограничений
Составили рейтинг наиболее эффективных российских регионов в борьбе с коронавирусом
Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов
Курс евро на 7 мая: официальные данные ЦБ РФ
Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по борьбе с коронавирусом
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая