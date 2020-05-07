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Картинки дня: 7 мая 2020 года, четверг

Полная Луна взошла сегодня над Москвой. Снимок сделан на фоне памятника "Рабочий и колхозница"

Олени наслаждаются теплым вечером в лондонском Ричмонд-парке

На Сицилии разрешили работу рыбных рынков

В английском зоопарке Честера родились пять птенцов пингвинов

В Нью-Йорке прошла масштабная дезинфекция метрополитена

Владельцы ресторанов выставили на митингах в Греции пустые стулья, требуя скорейшего открытия предприятий

В центре Киева предприниматели проводят акцию протеста, требуя разрешить им работать во время карантина

В Ростовской области перезахоронили останки 60 погибших в годы войны советских воинов

Круизный лайнер Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж стали причиной вспышки коронавируса в Австралии, подошел к берегам Филиппин, где с него должны сойти более 200 филиппинцев
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ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
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