Картинки дня: 7 мая 2020 года, четверг

Полная Луна взошла сегодня над Москвой. Снимок сделан на фоне памятника "Рабочий и колхозница"
Олени наслаждаются теплым вечером в лондонском Ричмонд-парке
На Сицилии разрешили работу рыбных рынков
В английском зоопарке Честера родились пять птенцов пингвинов
В Нью-Йорке прошла масштабная дезинфекция метрополитена
Владельцы ресторанов выставили на митингах в Греции пустые стулья, требуя скорейшего открытия предприятий
В центре Киева предприниматели проводят акцию протеста, требуя разрешить им работать во время карантина
В Ростовской области перезахоронили останки 60 погибших в годы войны советских воинов
Круизный лайнер Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж стали причиной вспышки коронавируса в Австралии, подошел к берегам Филиппин, где с него должны сойти более 200 филиппинцев