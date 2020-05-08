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Картинки дня: 8 мая 2020 года, пятница

Сегодня Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние в 2020 году. Это событие совпало с полнолунием. Сочетание этих двух явлений астрономы называют Суперлунием. Снимок сделан на фоне МГУ имени Ломоносова

В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада в честь Дня Победы

В Тайланде началось постепенное ослабление карантинного режима. Уже заработали различные заведения. В том числе и это кото-кафе

Пригороды немецкого города Карлсбад славятся своими цветочными полями. Но сейчас из-за карантина ими любоваться некому

Столица готовится к празднованию Дня Победы

Республиканский союз молодежи и оркестр Военной академии решили порадовать ветеранов Минска и устроить им персональные концерты

В Израиле сегодня возобновляют работу торговые центры и рынки

В Индии нарушителей карантина загоняют домой палками

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