Картинки дня: 11 мая 2020 года, понедельник

Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве над Новодевичьим монастырем.

В Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во Франции с 11 мая снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. На большом экране перед Эйфелевой башней демонстрируют фотографии парижан, которые выполняли свой долг, продолжая работать во время пандемии.

В Шанхае открылся для посетителей парк "Диснейленд", закрытый на карантин из-за коронавируса

В Польше ослабили карантин, введенный из-за вспышки коронавирусной инфекции. На фото – поляки отдыхают на берегу Балтийского моря в городе Сопот.

С 11 мая в Праге после карантина открываются рестораны и магазины.

Бразильский священник окропляет святой водой водителей в городе Куритибе.

На кладбище в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, хоронят умершего от коронавирусной инфекции.