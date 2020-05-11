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Картинки дня: 12 мая 2020 года, вторник

Залы выставочного комплекса "Крокус Экспо" переоборудованы под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.

Французы ждут прибытия междугороднего поезда, для пользования которым введены специальные ограничения.

Индийский полицейский наблюдает за температурой прохожих при помощи современных гаджетов.

Жительница трущоб Бангкока занята сортировкой мусора для продажи ценных компонентов.

Ветер гоняет использованную перчатку по улицам Барселоны.

Работник вокзала Калькутты расставляет стулья в зале ожидания после новостей о снятии ряда ограничений индийским правительством.

Посетитель вновь открывшейся пивной в Праге допивает кружку пенного напитка.

Соловей поет свои трели в парке столицы Беларуси.

Боец ДНР в окопе в районе линии разграничения на Донбассе.
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