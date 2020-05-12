Картинки дня: 13 мая 2020 года, среда

Палестинцы бегут от обстрела слезоточивым газом после того, как израильский солдат был убит камнем.
Житель испанского города Таррагона вышел на прогулку после снятия части карантинных запретов в регионе.
Британский теннисист Доминик Ингло тренируется во дворе своего дома.
12 мая отмечался Международный день медицинской сестры. Так его отметили в одной из больниц в китайском Ухане.
Мальчик достает сосуд с водой из колодца на окраинах Кабула, Афганистан.
Очередь возле одного из вокзалов Индии, где частично возобновлено движение поездов.
В штате Калифорния, несмотря на запреты властей, возобновил свою работу автозавод марки "Тесла".
Иордания. Имам общается с верующими из своего дома при помощи современных технологий.
Католический священник обрабатывает одну из римских базилик перед открытием.