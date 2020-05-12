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Картинки дня: 13 мая 2020 года, среда

Палестинцы бегут от обстрела слезоточивым газом после того, как израильский солдат был убит камнем.

Житель испанского города Таррагона вышел на прогулку после снятия части карантинных запретов в регионе.

Британский теннисист Доминик Ингло тренируется во дворе своего дома.

12 мая отмечался Международный день медицинской сестры. Так его отметили в одной из больниц в китайском Ухане.

Мальчик достает сосуд с водой из колодца на окраинах Кабула, Афганистан.

Очередь возле одного из вокзалов Индии, где частично возобновлено движение поездов.

В штате Калифорния, несмотря на запреты властей, возобновил свою работу автозавод марки "Тесла".

Иордания. Имам общается с верующими из своего дома при помощи современных технологий.

Католический священник обрабатывает одну из римских базилик перед открытием.
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