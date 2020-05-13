Картинки дня: 14 мая 2020 года, четверг

Похороны жертвы эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге.

Израиль. Энтузиаст кайтсёрфинга наслаждается ветром и волной после снятия запрета на морской отдых.

Бразильские врачи в долгожданные минуты отдыха возле здания больницы.

Работники вновь открывшегося индийского завода по производству мобильных телефонов в Дели.

В Испании медработники напомнили властям о сокращении зарплаты, которое было проведено несколько лет назад, и потребовали увеличить оплату труда.

В Лондоне постепенно жизнь возвращается в привычное русло после первых снятий ограничений карантина.

Небо над ночным Киевом осветили десятки прожекторов - так прошла акция "Стоп культурный карантин" , призванная привлечь внимание к проблемам индустрии культуры в дни пандемии.

Работник минздрава Кении берет анализ на коронавирус у водителя, пересекающего границу Кении и Танзании на пограничном пункте.