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Картинки дня: 14 мая 2020 года, четверг

Похороны жертвы эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге.

Израиль. Энтузиаст кайтсёрфинга наслаждается ветром и волной после снятия запрета на морской отдых.

Бразильские врачи в долгожданные минуты отдыха возле здания больницы.

Работники вновь открывшегося индийского завода по производству мобильных телефонов в Дели.

В Испании медработники напомнили властям о сокращении зарплаты, которое было проведено несколько лет назад, и потребовали увеличить оплату труда.

В Лондоне постепенно жизнь возвращается в привычное русло после первых снятий ограничений карантина.

Небо над ночным Киевом осветили десятки прожекторов - так прошла акция "Стоп культурный карантин" , призванная привлечь внимание к проблемам индустрии культуры в дни пандемии.

Работник минздрава Кении берет анализ на коронавирус у водителя, пересекающего границу Кении и Танзании на пограничном пункте.
Новости 24
В Минздраве сообщили о почечной недостаточности у 20-30% заражённых коронавирусом
Потерявшим из-за коронавируса работу россиянам хотят дать скидку на ОСАГО
ВЦИОМ: Больше всего из-за пандемии и кризиса паникует молодежь
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В Москве от коронавируса вылечился ещё 1 821 человек
Число проведённых тестов на коронавирус в России возросло до 6,1 млн
В российском интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей
США планирует продлить оружейное эмбарго против Ирана, даже если резолюцию не примет Совбез ООН
"Это бабушка надвое сказала": В РАН прокомментировали прогноз разрушительных катаклизмов в России
В три раза сократилось число россиян, каждый день посещающих магазин
Учёный допустил "военный путь" вакцинации от коронавируса в России
Последние новости на утро 14 мая 2020: Выпускникам могут оставить ЕГЭ по двум предметам, а школьникам изменят привычный уклад
Спецпредставитель госдепа по Ирану: США будут добиваться продления оружейного эмбарго
Врач признался, чего больше всего не хватает медикам коронавирусных больниц
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года составило 21506 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 мая 2020 года составило 23 662 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 мая 2020: На 3 месяца заморозили цены на ЖКХ, а в Сергиевом Посаде - всплеск числа заболевших
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года возросло до 1232 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 мая 2020 года составило 126 004
Коронавирус в Москве, последние новости на 14 мая 2020: В столице вылечили 100-летнюю пенсионерку
Реаниматолог рассказал, как пациенты различают врачей в коронавирусном госпитале
NYT уверена в правдивости своей статьи о смертности от коронавируса в России
Реаниматолог рассказал, что сводит врачей с ума при работе в «красной зоне» по коронавирусу
Депутат Верховной рады: МВФ опять обманул Украину
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Путин призвал наладить четкую работу портала Госуслуг, чтобы семьи с детьми могли подать заявки на пособия
Социологи рассказали, чего больше всего боятся россияне на карантине