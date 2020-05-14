Картинки дня: 15 мая 2020 года, пятница

Журналист демонстрирует местную газету в итальянском городе Бергамо, где почти десять страниц заполнены некрологами жертв эпидемии.

На стене одного из домов в Москве появился рисунок в благодарность врачам, спасающим жизни.

Работники вновь открытого пекинского производства обедают на безопасном расстоянии.

Вырытые могилы для жертв коронавируса в Сан-Паулу, Бразилия.

Несколько малышей остались сиротами после террористического акта в Кабуле.

Вьетнамцы отпраздновали снятие ограничений карантина, установленных правительством из-за эпидемии коронавируса.

Пациент с коронавирусом в одной из калифорнийских клиник.

Британский бегун Мо Фара тренируется в одном из парков в сопровождении оленей.

Домашний пес гоняет попугаев на крыше в дни карантина в столице Венесуэлы городе Каракас.