Фотогалереи
Картинки дня: 15 мая 2020 года, пятница

Журналист демонстрирует местную газету в итальянском городе Бергамо, где почти десять страниц заполнены некрологами жертв эпидемии.

На стене одного из домов в Москве появился рисунок в благодарность врачам, спасающим жизни.

Работники вновь открытого пекинского производства обедают на безопасном расстоянии.

Вырытые могилы для жертв коронавируса в Сан-Паулу, Бразилия.

Несколько малышей остались сиротами после террористического акта в Кабуле.

Вьетнамцы отпраздновали снятие ограничений карантина, установленных правительством из-за эпидемии коронавируса.

Пациент с коронавирусом в одной из калифорнийских клиник.

Британский бегун Мо Фара тренируется в одном из парков в сопровождении оленей.

Домашний пес гоняет попугаев на крыше в дни карантина в столице Венесуэлы городе Каракас.
Новости 24
Лавров считает, что уже не будет абсолютно свободной системы общения
Число свободных вакансий для врачей выросло вдвое
Германия отказалась помогать "Северному потоку-2" в освобождении от правил ЕС
В Совфеде прокомментировали идею ввести новое пособие для граждан на фоне пандемии
Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом
В Тюменской области самозанятые предприниматели получат по 12 тысяч рублей финансовой поддержки
Олег Николаев ответил критикующим его за поправки в закон об образовании
Мишустин поручил создать на портале Госуслуг раздел, где медики будут сообщать о проблемах с допвыплатами
Туристический сезон-2020 может открыться в конце июня
Курс евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта
Врач рассказал, почему рак Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом
Выпускники подсказали, что нужно сделать с ЕГЭ
Песков рассказал, когда опубликуют статью Путина о Второй мировой войне
Российские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусом
Второй день коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы
В США жители СНГ просят российское посольство помочь им
В России за сутки от коронавируса умерло 113 человек