Картинки дня: 15 мая 2020 года, пятница

Журналист демонстрирует местную газету в итальянском городе Бергамо, где почти десять страниц заполнены некрологами жертв эпидемии.
На стене одного из домов в Москве появился рисунок в благодарность врачам, спасающим жизни.
Работники вновь открытого пекинского производства обедают на безопасном расстоянии.
Вырытые могилы для жертв коронавируса в Сан-Паулу, Бразилия.
Несколько малышей остались сиротами после террористического акта в Кабуле.
Вьетнамцы отпраздновали снятие ограничений карантина, установленных правительством из-за эпидемии коронавируса.
Пациент с коронавирусом в одной из калифорнийских клиник.
Британский бегун Мо Фара тренируется в одном из парков в сопровождении оленей.
Домашний пес гоняет попугаев на крыше в дни карантина в столице Венесуэлы городе Каракас.