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Картинки дня: 16 мая 2020 года, суббота

Балерина выступила перед сотрудниками госпиталя в мексиканском городе Монтеррей

Париж начинает возвращаться к привычной жизни после послабления карантина

Так проходят похороны в Москве во время пандемии коронавируса

После перерыва из-за пандемии коронавируса возобновился чемпионат Германии по футболу

В Лондоне прошли протесты из-за недовольства карантином

Сильные ливни привели к наводнению в Милане

В американском штате Канзас возобновил работу зоопарк

В Москве прошла очередная дезинфекция улиц

В Киеве в рамках смягчения карантина из-за коронавируса открылись летние площадки в некоторых заведениях общественного питания
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Около двух тысяч жителей Москвы сдали тест на антитела к коронавирусу
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Субботний вечер встретил жителей Москвы сильным ливнем и порывами ветра
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
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Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
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