Картинки дня: 16 мая 2020 года, суббота
Балерина выступила перед сотрудниками госпиталя в мексиканском городе Монтеррей
Париж начинает возвращаться к привычной жизни после послабления карантина
Так проходят похороны в Москве во время пандемии коронавируса
После перерыва из-за пандемии коронавируса возобновился чемпионат Германии по футболу
В Лондоне прошли протесты из-за недовольства карантином
Сильные ливни привели к наводнению в Милане
В американском штате Канзас возобновил работу зоопарк
В Москве прошла очередная дезинфекция улиц
В Киеве в рамках смягчения карантина из-за коронавируса открылись летние площадки в некоторых заведениях общественного питания
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул