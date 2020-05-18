Картикни дня: 18 мая 2020 года, понедельник

Депутаты из двух враждебных политических партий парламента Гонконга устроили драку на рабочем месте
Пляжи открыли в Тель-Авиве после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса
Фотографу из Минской области посчастливилось поймать в объектив двух лисят
В Ватикане в соборе Святого Петра прошла дезинфекция. С 18 мая собор сможет принимать верующих
В Мадриде продолжаются протесты против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19
Выпускникам Вашингтонского универстите выдали дипломы на дому
В Греции после двухмесячного карантина открылись все православные храмы страны
В Риме разрешили возобновить работу кафе и ресторанов при условии, что посетителей будут обслуживать на открытом воздухе
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС "Снегири"