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Картинки дня: 20 мая 2020 года, среда

С 27 июня Испания планирует снять чрезвычайное положение и отменить почти все прежние ограничения. В том числе и начать прием туристов. Их будут пускать без обязательного сейчас 14-дневного карантина по прибытии

В Южной Корее открылись школы после ослабления карантина из-за коронавируса. Однако, дети в целях безопасности, сидят за пластиковыми перегородками

В Бразилии за истекшие стуки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек

Отряд "Лидер" МЧС РФ второй раз провел дезинфекцию Ленинградского вокзала

Итальянцам разрешили с некоторыми ограничениями посещать фитнес-клубы

Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве родители и учителя требуют разрешить работу детских садов

Экологические активисты провели акции протеста во время ежегодного заседания cовета директоров Shell

Премьер-министр Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина

Главную святыню Ислама — мечеть аль-Харам в Мекке — закрыли на карантин, как и все прочие в стране. Мусульмане впервые проводят священный месяц Рамадан дома
Новости 24
Азер Талыба освободили от должности замминистра экономического развития России
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧС
Эксперт по туризму рассказал, когда откроют заграницу для россиян в 2020 году
Леонид Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу
В Госдуме поддержали более мягкие условия выхода на пенсию
Совфед одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно
Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности
Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется
В России пятый день зафиксировано меньше 10 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме призвали банки рефинансировать ипотеку обманутых дольщиков
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Курс рубля 20 мая 2020: Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта
Кино научатся снимать в масках и перчатках, но без массовки
Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса
Голикова назвала регионы России с самым низким показателем летальности
В России проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса
Дополнительные выплаты в Алтайском крае получили более 1240 медицинских работников
В Томской области компенсируют коммунальные расходы малому и среднему бизнесу, остановившему свою работу на время карантина
После крушения вертолета Ми-8 в Клину возбудили уголовное дело
Матвиенко рассказала, накажут ли главврачей из-за невыплат медикам
Камалян рассказал, как повлияла пандемия на импорт еды в Россию
Зеленский сообщил о переговорах об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии
В Италии активизировавшийся вулкан Этна выбросил в небо клубы дыма и пепла
В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек
Спрос на товары для досуга вырос вдвое, а на одежду – рухнул
В условиях пандемии россияне урезали траты по кредитным картам до минимума
Замглавы управления СК Разинкина назаначили на пост заместителя генпрокурора