Картинки дня: 20 мая 2020 года, среда

С 27 июня Испания планирует снять чрезвычайное положение и отменить почти все прежние ограничения. В том числе и начать прием туристов. Их будут пускать без обязательного сейчас 14-дневного карантина по прибытии

В Южной Корее открылись школы после ослабления карантина из-за коронавируса. Однако, дети в целях безопасности, сидят за пластиковыми перегородками

В Бразилии за истекшие стуки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек

Отряд "Лидер" МЧС РФ второй раз провел дезинфекцию Ленинградского вокзала

Итальянцам разрешили с некоторыми ограничениями посещать фитнес-клубы

Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве родители и учителя требуют разрешить работу детских садов

Экологические активисты провели акции протеста во время ежегодного заседания cовета директоров Shell

Премьер-министр Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина

Главную святыню Ислама — мечеть аль-Харам в Мекке — закрыли на карантин, как и все прочие в стране. Мусульмане впервые проводят священный месяц Рамадан дома