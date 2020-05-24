Фотогалереи
Картинки дня: 25 мая 2020 года, понедельник

Член сборной Великобритании по тхэквондо Лутало Мухаммед тренируется в условиях карантина в Лондоне.

В Израиле сторонники премьер-министра Нетаньяху вышли на митинги в день, когда политик явился в суд по обвинению в коррупции.

Одинокий прохожий на обычно оживленных улицах Манхеттена.

В Германии при пустых трибунах прошли игры чемпионата страны по футболу.

Кабул, Афганистан. Мальчики едут домой после молитвы в честь праздника Ураза-Байрам.

В Гонконге после паузы на карантин вновь вспыхнули антиправительственные митинги.

Медработник проходит мимо стоек с защитными костюмами в одной из больниц Москвы.

Ким Чен Ын во время выступления на заседании Центрального комитета обороны КНДР.

Фото медицинского работника с надписями "Спасибо" на уличном постере во Львове.
Новости 24
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов