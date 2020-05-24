Картинки дня: 25 мая 2020 года, понедельник

Член сборной Великобритании по тхэквондо Лутало Мухаммед тренируется в условиях карантина в Лондоне.

В Израиле сторонники премьер-министра Нетаньяху вышли на митинги в день, когда политик явился в суд по обвинению в коррупции.

Одинокий прохожий на обычно оживленных улицах Манхеттена.

В Германии при пустых трибунах прошли игры чемпионата страны по футболу.

Кабул, Афганистан. Мальчики едут домой после молитвы в честь праздника Ураза-Байрам.

В Гонконге после паузы на карантин вновь вспыхнули антиправительственные митинги.

Медработник проходит мимо стоек с защитными костюмами в одной из больниц Москвы.

Ким Чен Ын во время выступления на заседании Центрального комитета обороны КНДР.

Фото медицинского работника с надписями "Спасибо" на уличном постере во Львове.