Картинки дня: 25 мая 2020 года, понедельник

Член сборной Великобритании по тхэквондо Лутало Мухаммед тренируется в условиях карантина в Лондоне.
В Израиле сторонники премьер-министра Нетаньяху вышли на митинги в день, когда политик явился в суд по обвинению в коррупции.
Одинокий прохожий на обычно оживленных улицах Манхеттена.
В Германии при пустых трибунах прошли игры чемпионата страны по футболу.
Кабул, Афганистан. Мальчики едут домой после молитвы в честь праздника Ураза-Байрам.
В Гонконге после паузы на карантин вновь вспыхнули антиправительственные митинги.
Медработник проходит мимо стоек с защитными костюмами в одной из больниц Москвы.
Ким Чен Ын во время выступления на заседании Центрального комитета обороны КНДР.
Фото медицинского работника с надписями "Спасибо" на уличном постере во Львове.